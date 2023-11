Perché se è vero che a gennaio la Juve sarà attiva in prima linea è altrettanto vero che questa volta un colpo alla Vlahovic non sembra proprio in programma. Non sarà l'aumento di capitale infatti a cambiare i piani, il processo di crescita continuerà ma all'insegna degli equilibri di bilancio, come sottolineato d'altronde anche durante l'Assemblea degli Azionisti quando con soddisfazione venivano sgranati i numeri degli ultimi mesi., già così assolutamente alla portata della squadra di Max Allegri. Che per salire di livello ha però bisogno di almeno un colpo, se non due. Quelli per cui si sta lavorando. Con l'intenzione di non vincolare con grosse spese il mercato della prossima estate, da poter impostare con la serenità supplementare di chi dovrà essere sicura di partecipare alla nuova Champions.Sia che si ragioni sul fronte Rodrigo De Paul che sui vari Lazar Samardzic, Fabian Ruiz, Emile Hojbjerg o Kalvin Phillips. Solo restando sul tema del centrocampista ovviamente, per quanto rimanga di assoluta attualità anche l'esterno offensivo. Senza escludere nemmeno cessioni più o meno importanti:, anche se il giusto prezzo individuato di volta in volta dal club bianconero ha visto la Juve già in estate preferire di non vendere piuttosto che svendere.