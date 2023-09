Juve-Lazio è la prima gara in programma per la quarta giornata di Serie A che parte subito con il primo big match di giornata dato che a partire dalle 15 di sabato 16 settembre 2023 all'Allianz Stadium di Torino si affrontano due fra le squadre accreditate a un posto Champions in questa stagione. Allegri può centrare in caso di vittoria la vetta della classifica. L'ex Sarri è invece in cerca di conferme dopo la bella vittoria sul Napoli pre-sosta. La diretta tv sarà in esclusiva su Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn.



LE ULTIME - Sarri porta con sé solo un dubbio a centrocampo con Guendouzi che insidia Kamada mentre l'altro ex-Rovella dovrebbe perdere il ballottaggio con Cataldi. Panchina invece per Lazzari. Allegri recupera e lancia dal primo Chiesa e Gatti mentre Fagioli agirà in mezzo al campo accanto a Rabiot e Locatelli dato l'ormai celebre caso Pogba. Dubbi? In fascia fra Cambiaso e Kostic.



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.