Sabato la seconda giornata di Serie A si apre con Juventus-Lazio. Lo dicono i numeri e i bookmaker confermano: è in arrivo il primo gol di Cristiano Ronaldo. Fu così nel 1997 per Luis Nazario da Lima, detto Ronaldo, che arrivato all’Inter segnò la sua prima rete solo al secondo turno di campionato. Potrebbe essere così anche per CR7, rimasto a secco contro il Chievo. Le statistiche del portoghese parlano chiaro: nelle 9 annate al Real Madrid, solo 3 volte ha aperto la Liga segnando. Con i Blancos, però, tra campionato e Champions ha mantenuto una media gol da oltre una rete a partita: 416 reti in 393 incontri. Probabile, visti i numeri, che CR7 si sbloccherà nel match di domani contro la Lazio. La sua media reti influenza non poco le quote sui marcatori della gara allo Stadium. Su Ronaldo, spiega Agipronews, si riscontra la valutazione più bassa in assoluto: a 1,80 su Sisal Matchpoint. Una doppietta del portoghese è piazzata a 5,00; la tripletta, invece, a 16,00.