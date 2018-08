Seconda giornata, secondo big match. La Lazio è scesa sul campo di allenamento a Formello per preparare la gara contro la Juventus. Prima buona notizia per Inzaghi: Adam Marusic è tornato in gruppo, sembra aver pienamente recuperato dalla botta alla caviglia destra che lo ha fermato per qualche giorno. Dovrebbe farcela per sabato sera. L'unica alternativa è Dusan Basta.



DIFESA E FORMAZIONE LAZIO - Altra novità, tutta da valutare: Caceres è stato provato di nuovo a sinistra, come contro il Napoli. Durmisi ancora out, rimandato di nuovo. Non sarà lui dunque a sostituire Luiz Felipe come terzo difensore a destra del 3-5-1-1. Scatta il ballottaggio Wallace-Bastos, il brasiliano per ora sembra favorito, ma Inzaghi deciderà all'ultimo minuto. Torneranno invece titolari Lulic e Lucas Leiva: hanno scontato la squalifica, Inzaghi si affiderà a loro. Senza escludere il doppio mediano, con Badelj ad affiancare Leiva per arginare lo strapotere fisico del centrocampo della Juventus.