Juventus e Lazio si affrontano per la quinta volta in Supercoppa Italiana. Il bilancio tra le due squadre è in parità, con due successi a testa. L'ultima edizione è stata vinta dai bianconeri, che hanno superato per 1 a 0 il Milan grazie a un gol di Cristiano Ronaldo. Si giocherà per l'undicesima volta all'estero, al "King Saud University Stadium" di Riad (Arabia Saudita) con inizio alle 17.45 ora italiana. Di seguito le formazioni ufficiali del match:



JUVE - Szczesny; De Sciglio, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.​



LAZIO - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.​