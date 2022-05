anche fortunato quando viene salvato dai legni, non sbaglia comunque nulla. E carica le curve. Prende due gol, è il meno colpevole di tutti.: accompagna l'azione del 2-0, Zaccagni lo tiene sempre all'erta, rovina tutto alla fine.secondo tempo complicato.salvo appassionati che avremmo il piacere di conoscere, i nostri voti non dovrebbero influire sulle vicende fantacalcistiche. Allora il 10, alla carriera, anche per uno come Chiellini è meritato più che dovuto (17' ptprende il posto di Chiellini, in ogni senso).quando non conta più, mette a segno una prestazione per un tempo più che positiva. Ma incappa in un autogol in cui appare più goffo che sfortunato.questa volta bada all'essenziale, serve anche parecchio lavoro sporco nell'ombra. Sa fare pure questo. Che bravo.non doveva giocare, in extremis prende il posto di Rabiot e ne approfitta per cercare ritmo e misure, ma si lascia sovrastare da Patric in occasione del 2-1. Punto fermo della Juve che verrà (16' stsi mette sulla fascia destra e prova a mettersi in mostra, non è andata come sperato).forse, è stata anche la sua ultima notte allo Stadium da giocatore della Juve. Forse. Intanto diverte e si diverte, è successo raramente negli ultimi anni.: la scena è tutta per Chiellini, un pochino però riesce a rubarla. Saluta anche lui da capitano, con qualche lampo di classe. Sembrava volesse farsi ammonire, il giallo non arriva. Arrivano la standing ovation anche per lui e l'abbraccio della squadra (33' st).migliore in campo, un gol e un assist, in quella che pure per lui sembra proprio possa essere l'ultima partita allo Stadium. La Juve ha fatto la sua mossa, l'Atletico per ora non ci sente (16' sttiene in gioco Milinkovic-Savic.la serata diventa una festa e lui apre le danze (16' stlargo a sinistra, non incide ma non è questa la volta in cui avrebbe dovuto farlo).All.programma i momenti speciali per tutti, tranne per sé. Perché il 2-2 fotografa una stagione da incompiuti.: tutt'altro che impeccabile.: quando spinge è una cosa, quando deve difendere...: taglia il campo per omaggiare Chiellini, propizia la rete che riapre il match, tutto sommato è quello che soffre meno là dietro.in affanno, fin dall'inizio.tra Bernardeschi, Cuadrado e quando passa Dybala, è un brutto lunedì sera.osservato speciale, gioca male ma poi porta la Lazio in Europa League con la zampata all'ultimo respiro che vale il 2-2.pronti via e colpisce la traversa, poi si perde un po' (31' st).non si accende come potrebbe, anzi dovrebbe considerando un dirimpettaio leggero come Miretti (31' stne ha quanto basta per ispirare il 2-2).prova a creare pericoli, è il più vivace.: poca roba (7' stsi rende subito pericoloso, con lui è un'altra Lazio).: ha colpi e voglia, c'è un motivo se da quando ha risolto i guai fisici si è preso il posto e non l'ha mollato più.All.troppo molle la Lazio in una gara come questa. I tifosi della Juve, poi, lo salutano come se non fosse lui l'allenatore dell'ultimo scudetto. Ma alla fine trova il modo anche lui di fare festa, il 2-2 all'ultimo respiro basta e avanza.