Si chiude all'Allianz Stadium di Torino il sabato della ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo Spezia-Benevento e Udinese-Sassuolo, il piatto forte è il posticipo tra Juve e Lazio. Dopo il deludente pareggio di Verona, i bianconeri vogliono bissare il successo sullo Spezia, mettendo pressione al Milan (ora a +4) e cercando di staccare momentaneamente l'Atalanta. Pirlo, però, non può ancora contare sugli infortunati Chillini, e Dybala, mentre Arthur è recuperato almeno per la panchina. Out anche l'acciaccato de Ligt e Rodrigo Bentancur, risultato positivo al Covid in settimana. Cerca riscatto, invece, la Lazio, reduce dal ko di Bologna e dalla mancata disputa della sfida casalinga contro il Torino causa focolaio Covid nella formazione granata. Inzaghi è al momento settimo e deve fare a meno, oltre a Luiz Felipe e Radu, anche di Lazzari.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'1-1 rocambolesco dell'andata, con gol di Caicedo nel finale, è solo l'ultima emozione di tante gare spettacolari. Lazio imbattuta in tre degli ultimi quattro incontri contro la Juve. I bianconeri, tuttavia, arrivano da sei vittorie consecutive in Serie A a Torino, tutte con un margine di almeno due gol. Pirlo, inoltre, non ha subito nemmeno in un gol nelle ultime quattro sfide casalinghe, una serie che non si vedeva da tre anni (marzo 2018, Allegri in panchina). 154° confronto in Serie A tra le due formazioni: avanti i bianconeri nel bilancio per 82 successi a 34 - 37 pareggi completano il quadro.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata



Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile​



