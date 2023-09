Sabato pomeriggio la Lazio gioca sul campo della Juventus. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito rivela un retroscena di mercato: "Non abbiamo mai ricevuto offerte concrete per Milinkovic-Savic, l'unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, che offrì oltre 100 milioni di euro. Noi non lo volevamo vendere e sono arrivato a offrirgli anche ingaggi importantissimi".