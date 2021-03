Per la gara di stasera contro il Porto Andrea Pirlo può contare su unritrovato. Dopo il virus che l'aveva messo ko per un po' di tempo, lo spagnolo è tornato in forma e i due squilli contro la Lazio sono la dimostrazione che il bomber è tornato. Aveva voglia di spaccare il mondo Alvaro, e durante l'esultanza ha mandato un messaggio ben chiaro a tutte le altre squadre: "Qua non si molla niente". NIENTE. Lui per primo, che oggi dovrebbe tornare titolare vicino a Cristiano Ronaldo con Dejan Kulusevski che si accomoderà in panchina.