, primo anticipo della seconda giornata di, in programma sabato alle 18, è il match che segna l'esordio diallo Stadium in maglia bianconera. Il Pallone d'Oro portoghese ha giocato per l'ultima volta nello stadio della Juventus nel match d'andata dei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione: quella sera, l'allora numero 7 del, segnò una doppietta nella partita vinta dagli spagnoli per 3-0. E la rete del 2-0, segnata in, scatenò uno spontaneo applauso di ammirazione da parte dei tifosi della Juve, un attestato di stima rimasto nel cuore di CR7.Come si legge nell'infografica, in sei degli ultimi sette campionati, la, reduce dalla vittoria sul Chievo alla prima giornata, ha vinto entrambe le prime due gare disputate in campionato.. In assoluto, il bilancio è di 99 vittorie per la Juve, 43 pareggi e 44 successi della Lazio. Il dato relativo ai match di Serie A invece è di 79 successi bianconeri, 36 pareggi e 33 vittorie biancocelesti. Il computo delle reti parla di 307 gol della Juve e 196 della Lazio (in Serie A 264 e 162).che ribaltò il gol di Douglas Costa (e con il rigore fallito da Dybala allo scadere). Per i biancocelesti, quella vittoria arrivò dopo 13 gare senza successi a Torino (3 pareggi e 10 sconfitte), come si legge nell'infografica, per 2-0 (gol di Dybala e Higuain). In quell'occasione,, con Cuadrado, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain. L'ultimo pareggio, infine, è lo 0-0 del 17 novembre del 2012.