Lunedì si sfidano all'Allianz Stadium le squadre che avevano dominato la stagione prima dello stop causato dalla pandemia, e che nelle ultime giornate stanno soffrendo. La Juventus, tuttora prima in solitudine, non vince da tre turni ma peggio ha fatto la Lazio, un solo punto nelle ultime quattro uscite. I biancocelesti, inoltre, hanno vinto solo 9 volte in casa bianconera e così i quotisti vedono i campioni d’Italia nettamente favoriti a 1,70 rispetto al 4,75 con cui sono accreditati i capitolini. I numeri dicono che in campo scendono due delle migliori difese del campionato, ma ultimamente il trend è molto diverso, così l’Over, a 1,65, è in vantaggio rispetto all’Under, 2,10. Spesso è uscito, sulla ruota di Torino, il 2-1: quello a favore della Juventus è dato a 7,75 mentre per quello della Lazio quasi si raddoppia la posta, essendo in lavagna a 14,25.