Domani pomeriggio, all'interno del ​King Saud University Stadium di Riad andrà in scena la Supercoppa Italiana che vedrà fronteggiarsi la Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi. Non una gara qualunque, non tanto per i club, quanto per la nostra Lega Serie A che nel progetto di portare il nostro calcio nel Medio Oriente ha investito (e sta incassando) tanto e vorrebbe ampliare la già nota partnership.



VALE 7,5 MILIONI - Solo questa stagione gli accordi stipulati con la Lega Calcio permetteranno ai due club di spartirsi in parti uguali un totale di 7,5 milioni di euro per la singola gara. Il pacchetto complessivo firmato dalla Lega Serie A ormai qualche anno fa aveva invece un valore di circa 22 milioni e i dirigenti del nostro calcio sono al lavoro per provare a rilanciare anche per i prossimi anni.



CR7 E NUOVE MAGLIE - Sì perché il calcio italiano in Arabia Saudita è seguitissimo e anche grazie all'effetto Cristiano Ronaldo sta avendo un boom anche a livello commerciale. Come sottolineato dall'ex dirigente della Juventus e oggi responsabile delle Awe Sport International in Arabia, Romy Gai: "​La Supercoppa in Arabia è un veicolo potente per la visibilità del nostro calcio ​e quel gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria ha messo il turbo a tutta la manifestazione. Quel gesto spettacolare ha generato ulteriore interesse e passione". Non è un caso che, come riporta Tuttosport, la Juventus abbia pensato a una maglia speciale con nomi in arabo proprio per l'occasione.



NUOVO FORMAT - L'attenzione del ricchissimo mondo arabo è quindi in crescita e per questo, come sottolineato da Repubblica, la Lega Calcio è pronta a cambiare il format della competizione per cercare di attirare investimenti sempre più ampi. Il modello da seguire è quello della Liga in Spagna che ha già ampliato la Supercoppa Spagnola a 4 squadre consentendo così di disputare non una, bensì 3 gare (semifinali e finale) aumentando gli introiti per i club, ma anche i diritti tv e commerciali per la stessa Lega.



PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV - Quella che si giocherà domani sarà quindi sicuramente uno spettacolo con calcio d'inizio alle ore 17,45 italiane. In tv sarà trasmessa dalla Rai che la manderà in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD.



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.