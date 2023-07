. Ma anche la rinuncia a Paredes - per il quale non è stato esercitato il diritto di riscattarlo per strapparlo a titolo definitivo al Paris Saint-Germain - e(nonostante la presenza del giocatore rientrato dal prestito al Leeds nella tournée statunitense), che non rientrano nel progetto tecnico affidato guidato da Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. In attesa che qualcosa di molto grande - vedi Vlahovic - si sblocchi nel reparto d'attacco,- Una zona del campo nella quale il tecnico bianconero è dovuto spesso ricorrere nell'ultima stagione a due belle sorprese, soprattutto perché prodotti del settore giovanile, come Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, mala presenza costante sul piano del rendimento di un nazionale come Manuel Locatelli e più in generaleNei piani della vecchia dirigenza quel compito avrebbe dovuto assolverlo un certo, che da ago della bilancia in senso positivo si è rivelato sin qui un pesante fordello per i conti del club e una presenza assolutamente impalpabile nelle dinamiche di squadra alla luce dei ripetuti problemi fisici e di una gestione di se stesso che ha creato frizioni col club. I rumors insistenti in direzione Arabia Saudita non attecchiscono e il calciatore francese, pur avendo ripreso la preparazione con largo anticipo rispetto ai compagni e prendendo parte alla tournée americana, almeno nell'immediato non sarà ancora a disposizione di Allegri.- Da questi dati di fatto nascono le riflessioni in seno all'area tecnica juventina sulla necessità di assestare un colpo importante in questo preciso settore del campo eper scongiurare il suo addio alla Serie A e l'approdo in Medio Oriente,, prossimo avversario dei bianconeri nel primo appuntamento in terra statunitense (domenica 23 luglio, ore 4.30 italiane) e probabile oggetto di chiacchierata con la delegazione blaugrana presente a San Francisco.- Premier League - nel caso in cui la cessione si rendesse necessaria per le casse tutt'altro che floride della società catalana. Teoricamente attiva sul mercato in entrata - come dimostra la definizione degli affari Gundogan, Inigo Martinez, Vitor Roque e Oriol Romeu - ma impossibilitata a procedere ai tesseramenti fin quando non riuscirà ad abbassare il tetto salariale attraverso alcune rinunce. Tra cui quella a titolo definitivo dell'ex giocatore di Kessie, per il quale la Juve è pronta a cambiare le condizioni, non prima di aver concluso quelle cessioni necessarie per garantire quella sostenibilità che per i dirigenti della Juve è diventato un imperativo categorico.