La Juventus ha ormai chiuso l'arrivo di Matteo Darmian dal Manchester United. Il terzino ex Toro ha dato un ok di massima al trasferimento in bianconero e anche José Mourinho ha accettato di cedere il difensore per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane.