La Juventus ha scelto le cinque migliori partite giocate nella scorsa stagione, riproponendo le loro migliori azioni con un meraviglioso video su YouTube. Si parte da Juventus-Lazio di agosto in campionato, per poi passare a un'altra grande sfida vinta all'Allianz Stadium, questa volta contro il Napoli. Poi, è tempo di Champions League e si vola all'Old Trafford per la vittoria di misura, firmata Paulo Dybala, contro il Manchester United. Segue la vittoria contro il Milan a San Siro e, immancabile, la splendida rimonta contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League.