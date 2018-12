Come stanno Cancelo e Cuadrado? E Spinazzola e Khedira? Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, fa il punto sugli infortunati, così: "Spinazzola sta bene e potrebbe anche giocare anche se domani ci saranno De Sciglio e Alex Sandro. Cancelo è a un buon punto della riabilitazione. Cuadrado è in Germania e valuteranno se fare terapia conservativa o andare verso l'operazione. Rientrerà Khedira. Non è in grado di giocare ma pensavo stesse peggio, Emre Can c'è e Bentancur rientra".