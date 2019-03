La Juve fa il punto sugli infortunati a pochi giorni dal grande impegno di Champions League, una sfida che ad oggi vale una stagione. Martedì a Torino arriverà l'Atletico Madrid, ma solo dopo aver affrontato l'Udinese, domani sera sempre allo Stadium.



ATTACCO - Novità arrivano dalle parole di Allegri: "Dybala ha una botta che si porta dietro da Madrid e sta meglio, Mandzukic stamani si è allenato a parte come Dybala. Douglas Costa è in netto miglioramento, non per domani ma per la partita di martedì. Ronaldo sta bene, ma sarà solo a disposizione, non gioca, gioca Kean".



LA DIFESA - "Domani non giocheranno Bonucci e Chiellini, rimarranno entrambi a riposo", ma non ci sono problemi fisici. Diverso il discorso per Barzagli, al rientro dopo l'infortunio: "C'è possibilità di rivederlo, i vecchi cavalli quando devono rientrare non hanno bisogno delle corse di rientro. Corrono e corrono molto bene".