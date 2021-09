La Juventus ha giocato sabato scorso contro il Napoli senza (tra gli altri) Federico Chiesa, e contro il ​​Malmö senza né Chiesa né Bernardeschi, uscito malconcio dal match col Napoli.

Che cos'hanno e come stanno i due esterni della Juve in vista del big match in programma domenica sera all'Allianz Stadium contro il Milan?

SCOPRILO SU ILBIANCONERO.COM