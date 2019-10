Della Juventus che ha perso i pezzi ad inizio settembre, ne sembra rimasto un leggero ricordo. E pensare, che all'uscita anticipata di Douglas Costa contro la Fiorentina in tanti avranno invocato le loro maledizione, compreso Maurizio Sarri. Poi però, out il brasiliano, è toccato a Ramsey farne le veci, con un nuovo disegno tattico fatto su misura del gallese. ​È durato poco l'esperimento, o meglio, non quanto si sarebbe voluto, viste le precarie condizioni dell'ex Arsenal.