Adrien Rabiot continua a stupire con la Francia. In molti hanno sprecato elogi per il centrocampista della Juventus, tra cui lo stesso CT Didier Deschamps, con cui in passato ebbe più di una frizione: “Non è un caso che si è affermato in un grande club come quello bianconero. Adrien è evoluto, non è più lo stesso”. Il francese, però, non versa in condizioni ottimali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sua presenza in campo, questa sera, contro la Svezia di Kulusevski è in dubbio: ieri Rabiot si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo, e il suo impiego allo Stade de France è a rischio.