Sembrano già lontani i tempi in cuiera considerato il terzino sinistro più forte del mondo, al Bernabéu e non solo. Domenica, all’interno dello stadio dei Blancos, è andato in scena uno spettacolo più unico che raro: il brasiliano contestato dai suoi stessi tifosi, a causa dell’errore che ha portato al rigore della Real Sociedad.