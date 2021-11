Non solo sul campo.e le notizie più allarmanti stanno arrivando sul fronte borsistico. Il club bianconero, il cui titolo è quotato a Milano, ha comunicato nei giorni scorsi i dettagli in merito alla collocazioni sul mercato di azioni a cifre molto al ribasso per procedere alla sottoscrizione dell'aumento da capitale di 400 milioni di euro previsto dalla controllante Exor. Una valutazione molto scontata che ha portato a perdite fino a 10 punti percentuali a Piazza Affari. E nuovi motivi di inquietudine arrivano dalle- Come riferisce Calcio e Finanza, "La Società è soggetta a una verifica ispettiva da parte della Consob ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF, in merito alla voce “Proventi da gestione diritti calciatori” iscritta nei bilanci al 30 giugno 2020 (complessivamente pari a Euro 172 milioni) e al 30 giugno 2021 (complessivamente pari a Euro 43,2 milioni)", spiega la Juventus nei documenti allegati all’aumento di capitale da 400 milioni.", prosegue il club. "La Consob può avviare un procedimento amministrativo e nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere agli emittenti di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato". Il comunicato della Juve si conclude così: "dell’Emittente e del Gruppo.sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo”. Tenuto conto di tutto ciò, la Juventus "stima che il rischio abbia alta rilevanza".- Tra le pieghe dei documenti messi a disposizione dalla Juventus per gli investitori si fa riferimento anche alla strategia aziendale per le prossime stagioni e aiConsiderando che 80 milioni sono stati già messi a disposizione dalla controllante Exor per il fabbisogno finanziario dell'annata sportiva in corso, per la parte rimanentee confermato, che sono attese comportare flussi di cassa in uscita successivamente ai dodici mesi dalla Data del Documento di Registrazione".Ad oggi, l'indice di liquidità indicato dalla FIGC per poter operare nell'acquisto di nuovi calciatori lascia pochi margini di manovra alla dirigenza juventina ma, come è avvenuto anche la scorsa estate attraverso l'anticipo di 75 milioni, il nuovo aumento di capitale deliberato da Exor ha come obiettivo quello di mettere nelle mani dei responsabili dell'area tecnica un budget da reinvestire alla riapertura del mercato.