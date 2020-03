In attesa della ripresa del campionato, se si riprende, la Juventus ha voluto regalare ai propri tifosi qualche sprazzo di calcio giocato, quello che di più a tutti. Protagonista del video su Instagram è Rodrigo Bentancur, che il club bianconero ha voluto esaltare con le migliori giocate di questa stagione. Centrocampista moderno, dotato di tecnica, palleggio e fisico, ha tutte le carte in regola per ricoprire qualsiasi ruolo del campo. Sarri lo ha impiegato principalmente come mezzala, ma nelle ultime uscite prima dello stop, l'uruguaiano è stato schierato anche come play al posto di Pjanic, riscuotendo ottimi risultati.