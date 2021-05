La notte chiave, per non rischiare di perdere il treno Champions che, al netto della questione Superlega, resta vitale per gli equilibri economici e non solo.Una vittoria, considerando il calendario che attende i rossoneri, potrebbe rappresentare lo sprint giusto per assicurarsi l’agognato pass europeo."Abbiamo fortunatamente tutti i giocatori a disposizione, si sono allenati tutti, stanno bene. Avrò ampia scelta” ha detto Pirlo presentando la gara.Pochi i dubbi che ancora resistono, a 24 ore dal fischio d’inizio. Uno solo di questi a centrocampo., per Pirlo “ha dato l’esempio con la determinazione giusta” nell’ultima gara.Pirlo lo ha elogiato (“E' dimagrito, è una cosa che gli abbiamo messo in testa, dev'essere un professionista al 100% e non solo al 50%”), può rientrare nell’11 di partenza. In quel caso, Cuadrado scalerebbe in difesa.Linea arretrata che, appunto, vedràa destra,a sinistra e la coppia formata daal centro. Contitolare, come detto,si sposterebbe in difesa al posto di uno tra. In attacco il dubbio più grande: conil favorito per un posto dal 1’ è, ma attenzione alle chances di, in risalita. Lo spagnolo resta comunque, se al 100%, la prima opzione. Con Kulusevski carta da giocare in corsa. Questo, dunque, il probabile 11 della Juventus:. Un solo risultato possibile, una vittoria per tornare a guardare da vicino la Champions.