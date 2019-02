La Juventus è tornata ad allenarsi al Training Center della Continassa dopo la vittoria per 3-0 di ieri sera contro il Frosinone. I bianconeri, in attesa della partenza per Madrid, si preparano al meglio in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico, in programma per mercoledì sera. Questo il report dell'allenamento:



"Dal triplice fischio della vittoriosa sfida di campionato di ieri sera contro il Frosinone, i bianconeri hanno già cominciato a pensare al ritorno in campo in Champions League.



Mercoledì la Juve è attesa dall’andata degli ottavi di finale, a Madrid, contro l’Atletico. Niente pausa, quindi, e gruppo che si è ritrovato questa mattina alla Continassa.



Come sempre, la squadra ha affrontato un menu differenziato: seduta defaticante per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, in campo il resto del gruppo, che ha svolto lavoro tecnico e ha disputato partite 'a pressione'. Allenamento personalizzato per Douglas Costa e Daniele Rugani.



Domani si torna al lavoro: la Juve si allenerà al mattino".