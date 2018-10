La Juventus procede spedita e dopo otto vittorie consecutive ha già la testa a domani, alla gara casalinga contro lo Young Boys: un incontro decisivo, per presentarsi al meglio al doppio impegno contro il Manchester United e conquistare la testa del girone. Allegri dovrà fare i conti con il turnover, ma anche con gli infortuni: Barzagli è rientrato, De Sciglio ancora no, mentre per Khedira e Douglas Costa si era parlato di un'attesa fino a dopo la sosta, ma cose possono cambiare, soprattutto per il tedesco. Oggi il provino decisivo, per veder crescere o diminuire le possibilità di scendere in campo anche dal primo minuto. Meno ottimismo, invece, per Douglas Costa.