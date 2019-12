La Lazio si conferma bestia nera della Juve, che paga troppi errori in difesa e un palleggio sterile davanti. Segnali positivi da Ronaldo, Dybala e Bentancur, molto male in troppi. Alex Sandro e Higuain i peggiori tra i bianconeri. E Sarri perde di nuovo il duello con Simone Inzaghi. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus

Szczesny 6,5: nel momento di difficoltà ci pensa lui a evitare che la barca bianconera possa affondare.

De Sciglio 5: abbocca alla finta di Lulic scivolando anziché temporeggiare nell'azione dello 0-1, ci mette però lo zampino quando la Juve trova il pareggio (10' s.t. Cuadrado 5,5: il suo ingresso è un'iniezione di fiducia per tutta la squadra, ma paga in fase difensiva).

Demiral 6: è il più in forma di tutti, Sarri continua a dargli fiducia, il meno colpevole sui gol.

Bonucci 5,5: resta a guardare come tutti in occasione delle due reti laziali.

Alex Sandro 4,5: salta a vuoto quando la Lazio passa in vantaggio, guarda Lazzari crossare nel raddoppio biancoceleste.

Bentancur 6: ci mette un po' a prendere le misure a Luis Alberto, poi cresce ed è lui a dettare i tempi nel centrocampo bianconero. L'espulsione arriva quando ormai la Supercoppa aveva preso la via di Roma.

Pjanic 5,5: non sale mai in cattedra.

Matuidi 5: graziato da Calvarese per un fallaccio su Luis Alberto in avvio, è ovunque ma sbaglia davvero troppo (31' s.t. Douglas Costa s.v.)

Dybala 6,5: al posto giusto nel momento giusto, anche da trequartista continua a trovare la rete con una regolarità importante. Ma non basta.

Higuain 5: dei tre davanti è quello più in ombra (21' s.t. Ramsey 5,5: subito in partita, sbaglia però tutte le volte in cui si trova a giocare l'ultimo passaggio).

Ronaldo 6: a vederlo giocare così vien da pensare che la sosta arrivi al momento sbagliato, almeno per lui. Prova a scuotere la Juve, ci riesce solo in parte e poi finisce nell'ingorgo laziale.



All. Sarri 4,5: scelte coraggiose, non solo tatticamente, che però non pagano. Il palleggio della Juve è lento e prevedibile, dietro imbarca acqua. Perde il primo trofeo stagionale, per la seconda volta in un mese finisce nel sacco di Simone Inzaghi.