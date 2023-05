sul gol forse c'è solo da fare i complimenti a Giroud.deve ancora crescere e migliorare se uno come Giroud può ancora portarlo a spasso così in area.: non è lui a perdere posizione o duelli. Ancora una volta, si ferma per infortunio (37' stil migliore là dietro, anzi di tutta la Juve. Avrebbe meritato il gol, ma quando va male poi finisce peggio.perde il duello con Theo Hernandez, perde pure lucidità col passare dei minuti.: non riesce a spaccare in due la mediana del Milan come vorrebbe. Dopo tre anni da oggetto misterioso, se ne va però da top player.: idee confuse quando c'è da far ripartire la manovra e non solo.sfida Calabria e quando lo punta crea sempre qualcosa di pericoloso. Cala nel secondo tempo fino al cambio (18' stprova a mettere ordine, in parte ci riesce)c'è modo e modo di dirsi addio, lui lo fa con una prestazione assolutamente deludente. E lo Stadium lo saluta con i fischi (18' stva a riempire l'area di rigore, sono i palloni che non arrivano)ci prova e ci riprova, in attacco è il migliore della Juve, da solo impegna sia Tomori che Thiaw. Invece lui esce tra gli applausi (28' stuno spezzone a tutta birra, l'effetto sorpresa ormai è svanito e il fatto che si confermi è un valore aggiunto).: vorrebbe accendersi in fretta, si spegne anche sempre da solo.All.: ci prova con una Juve a sola trazione anteriore, ma le energie son finite ancor più che le idee. Nonostante il -10 avrebbe avuto l'opportunità di restare in zona Champions mandando all'aria almeno il primo effetto afflittivo della Procura Federale, in realtà la Juve è finita a Siviglia. E pure la Champions "sul campo" deve essere ancora conquistata.