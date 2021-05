La Juve è un disastro su tutta la linea. Chiellini abdica, Ronaldo gioca a nascondino, Morata non si vede. E Pirlo è il peggiore di tutti. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: tutt'altro che impeccabile nell'uscita che poi porta al gol di Brahim, quando il polacco poi non riesce a recuperare la posizione. Ma tiene in vita la Juve parando il rigore di Kessie, prima di vedere il Milan dilagare.se è dalla sua parte che Hernandez sfonda sempre, le colpe sono anche suea sportellate con Ibrahimovic, non si lascia intimorire poi però cala a picco come tutti.ancora una volta è un suo fallo di mano a costare un rigore che questa volta Szczesny para. E Tomori gli salta sulla testa.sullo 0-0 salva un gol già fatto anticipando Ibra sul cross di Theo, per il resto controlla Saelemaekers senza patemi.: alla costante ricerca di una posizione che forse non trova mai.regista, puro regista, non sarà mai. Ma sbaglia anche passaggi elementari (22' st: prova subito a entrare nel vivo del gioco, è la Juve che non c'è): meno peggio a centrocampo, i suoi strappi potrebbero far male ma restano delle belle intenzioni.la sua assenza si è fatta sentire nelle scorse settimane, ma non è al meglio e si vede. Che errore il fallo regalato al Milan in chiusura di primo tempo da cui nasce il gol di Diaz (34' st).vince il ballottaggio con Dybala, spreca un'occasione importante.: nuovo giro in cui serviva il miglior Ronaldo, in campo è scesa una controfigura. Ha segnato 27 gol in campionato, provando a pesarli vien fuori che contro le prime quattro della classifica però è andato in rete una sola volta.All.altro flop, perché definire diversamente la prestazione della Juve contro il Milan non sembra possibile. Non solo propone una squadra molle e sempre fuori ritmo, ma di fatto non cambia nulla fino al raddoppio rossonero: come se tutto sommato la squadra non fosse migliorabile. Fuori dalla zona Champions a tre giornate dal termine, continua a non sembrare all'altezza della panchina bianconera e della sua carriera da fuoriclasse.