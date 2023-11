: fa l'ordinario, non gli riesce lo straordinario.: balbetta un po', non riesce a tenere Lautaro sul gol ed è un errore grave.un po' in ritardo su Thuram, errore fatale.: bene più o meno sempre, ma sbaglia i tempi dell'uscita e lascia campo aperto all'Inter per l'1-1.subito ammonito in maniera quantomeno severa, gestisce il giallo con intelligenza nonostante sia impresa ardua avere a che fare con Dimarco di questi tempi. Si alterna con McKennie da mezzala, lo fa bene.un po' interno, un po' esterno, è tra quelli che sembra avere qualcosa in più.: gli manca sempre qualcosina, ma viene gettato nella mischia per la prima volta da titolare in stagione proprio nella notte più difficile. Fa fatica, molta fatica (16' stsolo il fatto di essere in campo a due settimane dall'infortunio la dice lunga sulla sua voglia, lui poi lo fa con personalità e intelligenza rimettendo a posto il centrocampo della Juve).la butta sul fisico e la voglia, non perde il duello con Barella.: non sempre perfetto, il primo a sbagliare i tempi della pressione sul gol dell'Inter è proprio lui (44' st).: Guida non gli concede niente, prende calci e non molla di un centimetro. Perfetto nell'assist per Vlahovic, come tempi e misura (34' st).il gol non è tutto ma è tanto, se lo costruisce quasi da solo andando a rubare palla per poi servire Chiesa e chiudere la triangolazione con un piattone destro preciso preciso. L'esultanza per mettere a tacere i critici farà discutere (34' st).All.: l'allegata si chiama Nicolussi Caviglia, in realtà mossa non troppo vincente. Ma la Juve se la gioca alla pari con l'Inter, usando le proprie armi. E si fa pareggiare per farsi ingolosire dalla pressione alta, forse non necessaria in quell'occasione. Comunque resta agganciata alla vetta, al netto delle schermaglie dialettica se la potrà giocare.