la parata sulla girata rasoterra di Giroud è da top assoluto, quello che in fondo è sempre stato secondo le valutazioni di casa Juve.: tocca a lui chiudere in ultima battuta su Leao, si assume la responsabilità senza alcun timore reverenziale (33' st).controlla la zona di competenza con ordine.bella prestazione, sembra proprio che la maturità stia arrivando definitivamente anche per lui.si preoccupa più di coprire che non di fare male in fase di spinta, ma è con questo spirito di sacrificio che continuerà a conquistare la fiducia di Allegri (39' st).: di nuovo mezzala, la soluzione interna più immediata ai buchi lasciati da Pogba e Fagioli è lui. Non sempre ordinato, ma generoso quanto basta per farsi sentire quando serve.il solito lavoro sporco quanto prezioso. E poi il coraggio di provarci da fuori, quello che dovrebbe avere più spesso, premiato dalla deviazione di Krunic. Non segnava dal 9 gennaio 2022, un'eternità. Chiude così un cerchio grande 7 anni dopo quel Milan-Juve 1-0 deciso proprio il 22 ottobre 2016.: in crescita, torna a essere punto di riferimento nella doppia fase.: anche lui sembra stare sempre meglio, gli manca però la giusta precisione al momento dell'ultimo tocco (11' stentra bene, porta freschezza e qualità in fase di spinta).meno pimpante di Kean, sotto ritmo e poco incisivo anche quando avrebbe l'opportunità di rendersi pericoloso (33' st).si divora un gol clamoroso ma là davanti sembra il più in forma, anche senza lasciare il segno nel tabellino è lui a creare il vero scompiglio e a procurarsi il rosso di Thiaw che la Juve però non riesce a sfruttare (11' st: riempie l'area, lo fa bene, sfiora il gol)All.il fine giustifica i mezzi. E la Juve espugna San Siro, battendo il Milan per la prima volta (al quinto tentativo) in questo secondo ciclo Allegri. Restando saldamente aggrappata al trenino di vertice, a -2 dall'Inter e accorciando a -1 sul Milan. In una notte dove le assenze bianconere erano pesanti almeno quanto quelle rossonere. Insomma, più di così...