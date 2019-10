La Juve va a San Siro e vince. Missione sorpasso compiuta, Sarri azzecca (quasi) tutto e i bianconeri si riprendono il primo posto grazie a una panchina decisiva: non solo Higuain, ma anche Bentancur. Bene Dybala finché resta in campo, male Bernardeschi e De Ligt. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Szczesny 6,5: azzecca l’angolo del rigore ma non basta. Poco dopo nega il raddoppio allo stesso Lautaro. Sicuro. E decisivo in uscita bassa su Vecino nel finale.

Cuadrado 6: sempre pronto a salire per creare superiorità, dietro regge.

Bonucci 6,5: si prende Lukaku e lo gestisce bene. Soffre sulle spizzate del belga ma è fisiologico.

De Ligt 5: ingenuo nel causare il calcio in rigore. Lautaro ne mette a nudo le lacune in più di un’occasione. Passo indietro.

Alex Sandro 6: subito ammonito, non è intraprendente ma cresce alla distanza in fase difensiva.

Khedira 6: agisce nell’ombra, ma quando la palla passa dalle sue parti qualcosa succede sempre (17' s.t. Bentancur 7: serve un passo diverso a metà campo, è una battaglia e lui combatte. Poi da trequartista serve l'assist a Higuain).

Pjanic 6,5: taglia e cuce, tocca tanti palloni che nella prima ora è costretto a gestire sempre velocemente ma non per questo perde lucidità.

Matuidi 6: l’equilibratore della Juve di Sarri

Bernardeschi 5: si perde nel traffico del centrocampo. Ha una palla gol a inizio ripresa ma calcia debolmente da ottima posizione (17' s.t. Higuain 7: a vederlo così, aumentano i rimpianti per le bocciature senza appello della scorsa stagione. Entra e firma il gol della vittoria, nella stessa porta che regalò lo scudetto di due stagioni fa)

Dybala 7: pronti via sblocca la partita con un mancino che piega le mani Handanovic. Lotta, chiede un rigore che però non c’è e trova da discutere con Padelli a fine primo tempo. Arretra quando entra Higuain ma saltano gli equilibri, quindi esce lui (26' s.t. Emre Can 6: è tornato in rotazione, per lui è già un'ottima notizia.

Ronaldo 6,5: ci prova in tutti i modi. Prima prende la traversa, poi segna ma c’è Dybala in fuorigioco. Alla fine si deve “accontentare” di aver contribuito alle ultime fasi nell'azione dell'1-2, può sembrare poco solo a uno come lui



All. Sarri 7: la mossa Bernardeschi non rende, quella di Dybala sì. Prove pure di tridente pesante ma la Juve si allunga troppo e allora è costretto a togliere la Joya. Altra mossa azzeccata, mettere Bentancur trequartista tattico. Non era Conte-Sarri, lo ha detto alla vigilia. Ma ha vinto lui. E quei 24 passaggi che hanno liberato Higuain, sono un inno alla rivoluzione carrista che auspicava.