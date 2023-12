inizio sotto pressione, non servono miracoli ma si fa trovare subito pronto. E quando i miracoli servono, lui li compie: chiedere a Di Lorenzo per informazioni.in seconda battuta su Kvara, se il georgiano non lascia il segno è anche perché ormai non si fa spaventare da niente. È lui invece a graffiare, ancora, in maniera decisiva: imperioso lo stacco di testa che vale l'1-0.Osimhen era uno spauracchio, lo gestisce con personalità ma non senza problemi.si riprende il posto e grazie a lui l'uscita di palla della Juve guadagna in qualità.spinge e lo fa con qualità, non ha paura di usare le cattive per frenare sul nascere gli scatti di Kvaratskhelia. Perfetto, semplicemente perfetto, il cross per il gol di Gatti (45' st).: la butta sul ritmo contro Zielinski, non è sempre lucido quanto servirebbe (45' st).: torna titolare, deve giocare con il freno a mano tirato per il dolore alla costola ma quasi se ne accorge nessuno.alza e abbassa i giri nel motore a seconda del momento della partita.si fa sentire in fase di spinta e quando decide di saltare l'uomo rende anche di più (38' st: quando accelera è imprendibile, crea un pericolo dietro l'altro e serve a Vlahovic un pallone che andrebbe soltanto scagliato in rete (38' st).: si divora un gol colossale perdendo il tempo nel primo tempo, respinge con fastidio le critiche ma la verità è che dovrebbe fare sempre la differenza e invece le volte in cui ci è riuscito si contano sulle punte delle dita (25' st: aiuta la squadra nel momento di massima difficoltà).All.: se la vede brutta la Juve, concede spazi pericolosi, ma questa volta gioca e inevitabilmente lascia giocare. Il coraggio questa volta viene premiato, almeno per un'altra notte la vetta è sua.