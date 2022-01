nel primo tempo l'Inter arriva da tutte le parti, lui resta sempre piantato sulla linea di porta ma non è chiamato a interventi particolari. Perfetto sul colpo di testa di Dumfries al 14' della ripresa.è quello del gol alla Roma o questo dello sciagurato fallo da rigore?: sovrastato e titubante in avvio, oltre il ruolo dell'alternativa forse non può andare sul lungo periodo. Però quando la Juve si organizza riesce a fare il suo. All'ultimo respiro è spiazzato dalla follia di Alex Sandro.: lo spirito, quello giusto, ce l'ha solo lui. Lotta da solo contro tutti, il miracolo sull'errore di Alex Sandro però non gli riesce.macchinoso e impreciso, uno dei misteri di questi anni è la sua involuzione di rendimento. Quello che combina alla fine della partita è incomprensibile.l'Inter va al doppio della Juve, prova a fare filtro come può (1' pts: ha mezz'ora da mezzala, la trascorre senza infamia e senza lode): servono guerrieri, lui sembra sempre in ciabatte. Ma evidentemente segue il compito che gli assegna Allegri alla lettera se rimane in campo fino alla fine.tenuto a riposo a Roma come Rabiot, ci mette un tempo per entrare in partita ma comunque non incide nemmeno quando potrebbe (34' stora Allegri almeno lo tiene in considerazione, troppo tardi considerando il forcing dell'Arsenal?).preferito a Dybala per appiccicarsi su Brozovic, non è che il ruolo di mediano sulla trequarti possa permettergli di esaltarsi (29' stchissà se alla fine si stuferà di una gestione come un giocatore qualunque, in campo e nelle dichiarazioni di Arrivabene. Eppure era stato incoronato come l'uomo al centro del progetto: tenuto fuori col Napoli proprio in vista della doppia sfida di Roma e Milano poi resta a guardare per 74 minuti in Supercoppa. Però non entra col piglio giusto).al posto giusto nel momento giusto, i problemi della Juve vanno cercati altrove.: in area di rigore si vede quasi mai, quando si allarga però sa farsi notare e mezzo gol di McKennie è pur sempre suo (42' stentra e dovrebbe dare tutto. Forse lo fa, ma è comunque molto poco).All.dopo l'1-1 del campionato era forse l'unico soddisfatto, ripropone lo stesso copione con una squadra ancor più in emergenza. Specula sul gioco nerazzurro e rischia l'imbarcata già in avvio, passa in vantaggio e riconsegna il pallino all'Inter. Ma se l'obiettivo era quello di resistere fino a un quarto d'ora dalla fine per cambiare copione, obiettivo raggiunto. L'errore di Alex Sandro non poteva di sicuro prevederlo. Parafrasando le sue parole della vigilia, così può vincere una partita o due, ma la Juve deve essere altra cosa anche con questi giocatori.