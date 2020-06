Nello Stadium deserto, la Juve conquista la finale di Coppa Italia senza incantare. Bene la difesa, benissimo Bentancur. Male Pjanic, delude anche Cristiano Ronaldo. Queste le pagelle di Calciomercato.com della Juventus.: non è stato mai chiamato a un vero e proprio intervento, ma va bene così. E già pregusta la finale, la sua finale, da portiere di Coppa Italia.buona prestazione, soprattutto nel primo tempo. Cala alla distanza ma è inevitabile (40' s.t.).non ha sbagliato nulla, ma ha anche dovuto fare poco. Tenerlo fuori dopo il ritorno di Chiellini sarà impresa ardua.vedi De Ligt, tiene alta la linea di difesa e in questo modo porta a termine la sua missione.: comincia con novanta minuti un'estate che lo vedrà riposarsi solo se strettamente necessario. L'inizio è ottimo.migliore della Juve per continuità e qualità, detta i tempi del pressing e corre per tre al di là della posizione che deve occupare. Mezzala o regista, fa tutto e lo fa bene.: Sarri gli dà fiducia, lui gioca male e al piccolo trotto. Sostituito, sarà un tema dell'estate bianconera quello che lo vedrà costretto a giocare nonostante la valigia ormai pronta (17' s.t.: ritmi bassi e lui non sfigura ma nemmeno incide).tutto corsa e senso della posizione, sfiora il gol e copre le spalle a un Ronaldo appannato (17' s.t.gioca da fermo, proprio quello che non serve).svaria su tutto il fronte d'attacco ma lo fa con un passo inevitabilmente pesante, il sinistro è sempre telecomandato, regge 90 minuti e questa è la notizia più importante per lui come per Matuidi, reduci dal Covid-19.: sbaglia il rigore, sbaglia anche tanto altro. Ma dati i precedenti, se stecca la prima difficilmente deluderà nella seconda.per un'ora è il più pimpante, poterlo utilizzare per spezzoni iniziali o finali lo renderà un'arma fondamentale nell'estate della Juve (17' s.t.: in un contesto del genere dovrebbe spezzare la partita invece entra in campo molle, altra occasione sprecata).All.la Juve non sfonda ma non soffre nemmeno, porta a casa la qualificazione anche senza brillare. La prima sarebbe stata difficile, tenersi stretto il risultato può comunque essere un buon inizio).