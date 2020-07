: non deve compiere ‘miracoli’, come accaduto ad esempio a Roma contro la Lazio, ma è sempre attentissimo, ingaggia un duello contro Ronaldo e lo vince, ma chiude anche su Higuain, Bentancur e Muratore. Un finale di stagione da oscar.: ha di fronte Higuain e Ronaldo, non due clienti facili, ma se la cava in maniera egregia, soffrendo quando c’è da soffrire, ma tenendo botta.: guida la difesa in maniera ottimale, riscattando la pessima figura fatta contro Okaka qualche giorno fa.: idem come i compagni di reparto, tiene bene, regge l’urto del fortissimo attacco bianconero.: la spinta è poca, anche per dare equilibrio, viste le tre punte. Tiene la posizione e fa sempre il suo, partecipando peraltro al gol del vantaggio di Gagliano.: sprazzi del bel giocatore che si è sempre ammirato al Cagliari, sparito in questo 2020. Grinta, qualità, quantità, lascia una buona traccia.: meriterebbe un 8 per il campionato che ha fatto, uno degli ultimi a mollare, sempre il primo a tirare la carretta, come oggi. Ammonito, era diffidato, salterà il Milan. Esce per infortunio e chiude così la stagione.(dal 2’ s.t.: deve sgobbare più del solito perché c’è da difendere il risultato. Non ha praticamente mai occasione per mettersi in mostra in zona offensiva, ma fa un gran lavoro).: l’assist per il gol di Gagliano e una partita attenta, fatta con grande concentrazione e attenzione.: prende una botta nella prima parte di gara ed è condizionato, ma ha il merito di non mollare praticamente mai, riprendendo pian piano la condizione e crescendo man mano che la partita va avanti.(dal 44’ s.t.: una partita, la solita, di sacrificio, condita da un gran gol a Buffon. Bravo nelle sponde, ha anche un’altra chance, ma calcia alto. Rigenerato in questo post lockdown.(dal 39’ s.t. Birsa s.v.): che esordio! Si fa vedere subito nei primissimi minuti con una conclusione verso Buffon, poi, dopo 8’, segna da opportunista il suo primo gol in Serie A all’esordio da titolare e poi fornisce l’assist a Simeone per il 2-0. In mezzo, una partita gagliarda, dove tiene botta sui difensori bianconeri.(dal 1’ s.t: si posiziona a sinistra, nella sua posizione, e anche lui è intelligente a spingere con parsimonia, col compito di tenere il risultato di doppio vantaggio): l’ultima alla Sardegna Arena gli regala una gioia forse meritata, una vittoria 2-0 contro i Campioni d’Italia che cancella, in parte, un post lockdown difficile per il Cagliari.In ritardo sulla conclusione di Simeone che regala il 2-0 al Cagliari a fine primo tempo. Leggermente coperto da Bonucci, la sensazione è che avrebbe comunque potuto fare di più come fa per cancellare il possibile 3-0, sempre su tentativo dell’attaccante argentino.Vero e proprio regista arretrato. La fascia destra è quella su cui la Juve costruisce di più ed è più pericolosa. Anche lui come il resto della difesa ha il torto di restar tagliato fuori in occasione del gol del vantaggio sardo.Anticipato da Gagliano dopo una manciata di minuti, qualche buon anticipo ma poi il Cagliari potrebbe segnare ancora.Non attacca Simeone, si mangia il gol del possibile pareggio.Non spinge quasi mai, l’infortunio dopo il lockdown l’ha penalizzato molto, così come essere costretto a recuperare in fretta e furia perché Sarri a sinistra non ha alternative. Questa non è colpa sua.Parte maluccio, facendosi anticipare in un paio di occasioni. Col tempo alza i giri. (76’Ultima partita di Serie A con la maglia della Juve. Il giallo per fallo su Joao Pedro, infatti, lo costringe a saltare l’ultima partita di campionato contro la Roma, sua ex squadra. Si accende a sprazzi. (60’Esordio in Serie A, fa quel che può. Nel finale prova il gol dalla distanza e per poco non lo trova.)Esordio dal primo minuto per lui che Sarri aveva già lanciato nella mischia a gara in corso, sia in campionato che addirittura in Champions League. Parte con personalità, ma appena il Cagliari segna si nasconde un po'. Cresce nella ripresa e sfiora il gol. (60’Mette benzina nelle gambe, manca qualità ma non è una novità.)Nel primo tempo non sarebbe neppure andato malissimo. Dalla destra mette dentro un paio di palloni velenosi. Come sempre però è troppo discontinuo e in più si fa anticipare da Mattiello che dà il via all’azione del raddoppio sardo.Anche lui spreca una palla gol quando il risultato era ancora sull’1-0 per il Cagliari. Alla ricerca della miglior forma, mai trovata dopo il lockdown. Contro il Lione toccherà quasi certamente a lui e la Juve ha bisogno di gol. Esce col broncio, impossibile essere soddisfatti di quello che ha fatto (88’ Olivieri sv)La Juve ha vinto il campionato da qualche giorno ma lui è comunque alla ricerca di nuovi obiettivi che vogliono dire stimoli. I 31 gol di Borel, miglior marcatore della storia della Juve in un singolo campionato, restano alla portata. Immobile invece è scappato. Quando vede che intorno a lui si muovo poco prova a mettersi in proprio ma non può far tutto lui.La Juve non demerita neanche. Prende subito gol ma nel primo tempo meriterebbe di farne uno piuttosto che subire il secondo. E invece Simeone beffa Buffon e Demiral. Inutile dire che il risultato non conti, quei gol subiti però fanno preoccupare in vista di Lione. Coi francesi la Juve dovrà essere perfetta, subire gol vorrebbe dire essere costretti a segnarne almeno tre per volare a Lisbona.