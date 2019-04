Paulo Dybala si è infortunato nel corso dell'ultimo match giocato dalla Juventus contro l'Ajax. Massimiliano Allegri ha confermato che i tempi di recupero sono di circa 20 giorni il che vuol dire che l'argentino salterà certamente le prossime tre partite contro Fiorentina, Inter e Torino. Se il recupero dal problema muscolare accusato martedì sera dovesse andare avanti senza problemi, Paulo sarà a disposizione per le ultime tre partite della stagione contro Roma (in trasferta), Atalanta (in casa) e Sampdoria (in trasferta). La vera, grande domanda è se queste partite saranno le sue ultime con la maglia della Juve.