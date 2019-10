In attesa del rientro di tutti i Nazionali dai vari impegni tra amichevoli e partite di qualificazione ai prossimi Europei, Maurizio Sarri ha potuto contare sui primi di loro, oltre al resto del gruppo che è rimasto a Torino in seguito alla mancata convocazione. I bianconeri si avviano così a pieno ritmo verso la partita di sabato alle ore 20.45 contro ildi Sinisa Mihajlovic. Non senza dubbi per Sarri, anche considerando il successivo impegno di martedì sera in Champions contro la