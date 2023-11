La stagione 2023/24 non è ancora entrata nel vivo ma c'è chi già pensa alla prossima. Sono i creativi che hanno il compito di disegnare le maglie delle squadre e che, logicamente, devono muoversi per tempo. Anche la Juve sta già progettando i kit del 2024/25 e le prime anticipazioni fanno già sognare i tifosi bianconeri.



ANTICIPAZIONI - Secondo "La Maglia Bianconera", portale specializzato nel settore e che precisa come si trattino per ora solo di proiezioni, la prima maglia della prossima stagione dovrebbe avere righe larghe, con il grigio a sfumare la fascia nera ai fianchi. Novità anche per la seconda e la terza. Per la maglia da usare fuori casa, ci sarà predominanza del giallo. Il kit ricorderà i colori della Germania con la presenza di un tocco di rosso e nero sui fianchi. La terza sarà invece total black con dettagli color oro e ammiccando all'old style a partire dal logo del club e da quello di adidas, fornitrice del materiale tecnico per il club. Nella gallery sottostante, le prime immagini di come dovrebbero essere le maglie della Juve nella stagione 2024/25.