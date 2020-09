E' Olivier Giroud il nome nuovo per l'attacco della Juventus. Come riporta Sky Sport, il Chelsea ha promesso all'attaccante francese la cessione in caso di offerta da 5 milioni di euro. Il tecnico della Nazionale Didier Deschamps, invece, gli avrebbe promesso un posto nella rosa della Francia al prossimo europeo in caso di trasferimento e minutaggio adeguato in un top team come la Juventus.