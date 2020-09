Arkadiusz Milik ha un'ossessione chiamata Juventus. Perché il polacco vorrebbe vestire bianconero a tutti i costi, naturalmente lo negherà se alla fine accettasse il corteggiamento di altri club (Roma in primis) ma spera davvero di poter raggiungere Torino. Il patto tra Milik e la Juve nasce quasi tre mesi fa, un'intesa diventata realtà con Sarri in panchina prima che si sgretolasse il regno di Maurizio in favore di Pirlo. Ma l'altro grande problema è l'intesa che non si trova con De Laurentiis sul cartellino, il Napoli non fa sconti.





Allo stato attuale però anche le promesse ambiziose della Juve a Milik di mesi fa diventano un boomerang, perché i bianconeri sperano si sblocchi l'affare Arkadiusz-Roma per prendere Dzeko mentre Milik continua ad essere convinto che la dirigenza possa virare su di lui se nei prossimi giorni non si sbloccassero le trattative per Edin come per Luis Suarez. Bagarre totale in cui Arek spera di spuntarla, è ancora fiducioso, la Juve è la sua dolce ossessione. Ci crede, fino in fondo. Oggi è un problema strategico, domani chissà.