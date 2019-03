Juve e Genoa sono in trattativa da diversi mesi per Cristian Romero. ​Come riporta Tuttosport, l'offerta della Juventus è ferma a 20 milioni tra bonus e parte fissa. Preziosi ne vuole almeno una decina in più e il Genoa vorrebbe tenere il calciatore in prestito anche nella prossima stagione mentre la Juve lo vorrebbe a Torino già dalla prossima estate.