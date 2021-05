Festa e gioia per la vittoria della Coppa Italia, ma adesso la testa va dritta all’ultima partita di campionato contro il Bologna, contro cui sarà necessaria una vittoria per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Come riporta Tuttosport, Szczesny tornerà tra i pali, mentre in difesa Alex Sandro punta ad una maglia dal primo minuto. Danilo potrebbe slittare sulla corsia destra con l’avanzamento di Cuadrado. Il resto del centrocampo verrà confermato, mentre continua il ballottaggio per il partner di Ronaldo: contro Inter e Atalanta l’ha spuntata Kulusevski, vedremo se Dybala e Morata recupereranno posizioni.