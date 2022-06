Punto sulla situazione delle panchine della Juventus Under 19 e Under 23: settimana di decisioni importanti per la dirigenza bianconera, che nei prossimi giorni annuncerà rispettivamente i successori di Zauli e Bonatti. Per quanto riguarda la Primavera si prospetta il sorprendente ritorno in bianconero dopo 17 anni di Paolo Montero, con Palladino che dovrebbe rimanere al Monza. Per quanto riguarda la panchina dell’U23, la scelta è ricaduta su Massimo Brambilla. Il 49enne di Vimercate lascerà l’Atalanta dopo 7 anni tra U17 e Primavera, nei quali ha vinto 6 titoli.