Sono già aperte le scommesse per la Juventus nella stagione 2019/20, anche se ancora quella in corso deve terminare. Questo il comunicato di AgiPro a riguardo:



"L’ottavo scudetto consecutivo è archiviato e in quota è già partita la caccia ai trofei della prossima stagione. Bookmaker subito all’opera dopo il titolo conquistato dalla Juventus sabato scorso: a quattro giornate dalla fine del campionato, i betting analyst "prenotano" un altro campionato a tinte bianconere, con il nuovo titolo, riporta Agipronews, offerto a 1,45 sul tabellone Snai. L’obiettivo più importante, però, sarà ancora una volta la Champions League, un traguardo che al momento vale 7,00. Rivincita obbligatoria anche in Coppa Italia, dopo la precoce uscita di scena di fine gennaio contro l’Atalanta; in questo caso il trofeo si gioca a 2,25, mentre la tripletta di trofei è un sogno a 23 volte la posta".