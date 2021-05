La Juve torna alle origini. Al punto di partenza. Via un debuttante come Pirlo per fare posto a un allenatore che ha vinto 4 Panchine d'Oro.. Max (ri)porta sulla panchina della Juve esperienza ed entusiasmo dopo una stagione negativa conclusa con due trofei e la qualificazione in Champions League. L'obiettivo è quello di rivincere lo scudetto e per farlo Allegri si gioca tre carte speciali.