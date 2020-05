River Plate, Mls o ritiro: sono queste le tre piste per il futuro di Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juve. L'attaccante è tornato dall'Argentina e dopo il doppio tampone con esito negativo si è subito messo a lavorare coi compagni. In attesa di capire se il campionato riprenderà, Higuain si guarda attorno in chiave futuro. La sua avventura alla Juve è ai titoli di coda.