Non l'unica, comprese anche tutte quelle suggestioni che rimbalzano in giro per l'Europa, passando pure per Gabriel Jesus e Harry Kane. Intanto c'è il piano per Icardi a tenere banco. Senza dimenticare quel mercato in stile Nba di cui ha già parlato pure lo stesso, perché con la crisi serve fantasia e le prossime sessioni vedranno anche i top club ricorrere sempre di più agli scambi.– La più semplice da considerare ma in questo momento anche la più difficile da applicare. Quellaopzione più semplice che una trattativa con l'Inter. Ma complicata perché anche in caso di riscatto del Psg, per acquistare Icardi servirannoanche considerando quei 15 milioni bonus che i francesi dovrebbero versare all'Inter in caso di pronta cessione a un club italianoFuori mercato in questo momento Paulo, su cui si potrà tornare dopo. Assolutamenteper quanto sia difficile in questo momento valutarlo un centinaio di milioni. Ma con un conguaglio o inserendo nuovamente la carta Mattiaecco che quell'effetto mercato Nba potrebbe davvero convincere e accontentare sia la Juve che il Psg. O quantomeno rappresentare una base di partenza solida.. Così come la Juve non accetterà mai di inserire nell'operazione Dybala, non lo ha fatto la scorsa estate quando la Joya era stata scaricata, non lo farà d'ora in poi. Altre soluzioni potrebbero pure esserci, ma solo nel caso in cui entrambe le squadre si trovassero spalle al muro potranno decidere di trattare serenamente.