La Juventus si prepara al big match contro il Napoli in programma sabato. La squadra di Allegri, si legge sul sito ufficiale bianconero, ha iniziato questa mattina l'avvicinamento alla partita. I giocatori in campo ieri sera contro il Bologna si sono limitati a una seduta di recupero in palestra e in piscina, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica, tattica e possesso palla. Un lavoro che proseguirà domani, vigilia del match contro i partenopei, con l'allenamento in programma nel pomeriggio al JTC della Continassa.