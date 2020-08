Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, è destinato a restare in rossoblù. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'accordo verbale tra il club felsineo e la Juventus, che permetteva ai bianconeri di pareggiare ogni eventuale offerta per l'ex Ascoli, è scaduto lo scorso 10 luglio. Il Napoli ci sta pensando, ma Orsolini è intenzionato a restare a Bologna.